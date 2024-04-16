Более 100 подъездов многоквартирных домов отремонтируют в Клину в 2024 году

Работы по преображению подъездов многоквартирных домов уже начались. Об этом сообщила глава округа Алена Сокольская во время планового совещания.

Обновление в 2024 году затронет 130 подъездов. Как отметила глава муниципалитета, ремонт начался уже в 13 из них. Продолжают ремонтировать подъезды в городе Высоковск на ул. Первомайская, д.4, и ул. Первомайский проезд, д.6. В Клину работы проводятся на ул. 60 лет Комсомола, д.3, к.3, и в микрорайоне Майданово, д.7.

Ход работ контролирует управление ЖКХ Клинской администрации. На приемке работ присутствуют жильцы многоквартирных домов.

Работы по преображению подъездов происходят по губернаторской программе «Мой подъезд», в рамках который уже была проделана колоссальная работа по округам Подмосковья. В Клину она реализуется с 2017 года. За все это время в порядок привели 2 344 подъезда.

«И уже трижды подъезды Клина становились лучшими в масштабах Московской области», - напомнила Глава округа Алена Сокольская.

У жителей Клина программа «Мой подъезд» является одной из любимых. С помощью нее получается оставлять обращения о ремонте в конкретном подъезде и быстрее доводить информацию до УК и администрации. Рассмотреть могут любые виды работ: от замены дверей и окон в подъездах, до обновления плитки и монтажа современного энергосберегающего освещения.