Более 11 тысяч человек заключили договор на техобслуживание ВДГО за месяц в Подмосковье
Фото: [АО «Мособлгаз»]
Свыше одиннадцати тысяч человек в Подмосковье заключили договор на техобслуживание внутридомового газового оборудования за месяц. Об этом сообщили в Минэнерго региона.
«Всего с начала года специалисты АО «Мособлгаз» провели техобслуживание у более 170 тысяч жителей Подмосковья», - отметили в ведомстве.
В министерстве напомнили, что если собственник отказывается заключить такой договор или не позволяет специалистам провести техобслуживание, «Мособлгаз» может приостановить подачу газа в жилое помещение.
Со следующего года Подмосковье переходит на новую схему техобслуживания газового оборудования в многоквартирных домах. Теперь услугу будет предоставлять только «Мособлгаз». График проведения работ опубликуют на портале предприятия. Ознакомиться с ним можно будет с 20 декабря.