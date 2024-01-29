Более 120 замечаний управдомов по содержанию территорий устранили в Подмосковье с начала года

Свыше 120 замечаний управдомов по содержанию территорий было устранено в муниципалитетах Подмосковья с начала года. Об этом сообщили в Главном управлении содержания территорий Московской области.

Обращения поступали в специальное приложение «Проверки Подмосковья», а после их обработки сотрудники коммунальных служб городских округов выходили на ликвидацию нарушений.

В большинстве случаев замечания касались качества уборки снега и наледи возле подъездов. Всего поступило 32 обращения на эту тему.

Недавно работа приложения была оптимизирована. Так, теперь в нем представлена информация о регламентирующих сроках устранения замечаний, а также появился доступ к обновленным чек-листам по контейнерным площадкам.