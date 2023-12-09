Более 130 жилых домов остались без отопления в Нижнем Тагиле из-за коммунальной аварии

Свыше 130 многоквартирных домов, где проживают более 11 тыс. человек, детсады, школы и медучреждения в Нижнем Тагиле оказались без отопления и горячего водоснабжения в связи с коммунальной аварией. Об этом сообщает региональная прокуратура в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Отмечается, что вчера вечером случился порыв магистральной теплосети.

Добавляется, что причиной аварии стало избыточное давление теплоносителя в сети, которое возникло при росте параметров для поддержания надлежащего температурного режима в домах на фоне резкого понижения температуры воздуха.

Уточняется, что сегодня утром соцобъекты и ряд жилых домов были обеспечены резервным теплоснабжением.