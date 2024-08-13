Более 1300 квадратных метров ям ликвидировали во дворах Дубны

В Дубне представители подрядных организаций ликвидировали более 1300 квадратных метров ям, образовавшихся во дворах муниципалитета.

Ранее Администрация городского округа не имела полномочий решать некоторые проблемы, связанные с обслуживанием территории муниципалитета. Однако в нынешнем году ситуация изменилась после того, как проезды во дворах Дубны перешли от управляющих компаний в обслуживание городской администрации.

«В этом году силами подрядной организации уже исполнено два контракта. Один большой — на тысячу квадратных метров, другой был немножечко поменьше — на 300 квадратных метров. Сейчас приступили к третьему контракту, который также представляет 300 квадратных метров», — пояснил начальник участка МБУ «ЖКУ» Илья Новиков.

Действующим контрактом предусмотрено, что специалисты должны провести ямочный ремонт проездов в сорока двух дворах. В ходе ежедневного осмотра территорий выявляют проблемные участки, информация о которых вносится в специальный реестр. На основании этих данных составляют план ремонта.

Глава городского округа Максим Тихомиров также сообщил, что в рамках комплексного благоустройства в четырех самых больших дворах Дубны заменили асфальтовое покрытие, обустроили тротуары и парковочные зоны.