Более 15 лифтов заменят в многоквартирных домах в Щелкове

В многоквартирных домах г.о. Щелково в рамках программы капитального ремонта поставят новые лифты. Известно о семи адресах, где установят современные подъемники.

В домах в Монино и Щелково поставят лифты российского и белорусского производства, соответствующие всем нормам комфорта и безопасности. Подъемники оснастят светодиодным освещением и «умными датчиками».

«Ежегодно по программе капремонта в многоквартирных домах округа меняются коммуникации, лифты, кровля и проводятся фасадные работы. Мы совместно с Фондом капитального ремонта Московской области и Управлением технадзора капитального ремонта контролируем работы на всех этапах, что гарантирует качество их выполнения», — рассказал Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

В программу по капремонту попали прежде всего лифты, у которых заканчивается срок эксплуатации или он превышает 25 лет. В Щелкове старые лифты на новые поставят по трем адресам, в Монино — по четырем:

• Щелково, Пролетарский проспект, 7;

• Щелково, улица Заречная, 6;

• Щелково, улица Центральная, 9.

• Монино, улица Авиационная, 6;

• Монино, улица Алксниса, 28;

• Монино, улица Баранова, 7;

• Монино, улица Баранова, 9;

В округе Щелково планируют поставить 18 новых лифтов в текущем году. Напомним, что всего в Московской области в 2024-м заменят не менее 539 лифтов в многоквартирных домах.