Более 150 подъездов капитально отремонтировали в подмосковных Химках с начала года

С начала этого года в подмосковных Химках провели капитальный ремонт более 150 подъездов жилых домов. Работы прошли в Новых и Старых Химках, Подрезкове, Сходне, Фирсановке и Луневском.

Помимо этого, в двух домах ремонтные работы провели в уникальном стиле, который выбрали сами жители. В частности, ремонт подъезда дома №8, расположенного на улице Горшина, выполнили в экологическом стиле, дома № 14к1 на улице Германа Титова – в космическом стиле. Эти проекты направили для участия в программе «Лучший подъезд».

«Перечень работ по каждому адресу определяют сами химчане в ходе встреч с депутатским корпусом, председателями советов и управляющими компаниями. Мы рассматриваем все пожелания горожан, и в дальнейшем они обязательно учитываются при ремонте», – сказала муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Отметим, что с 2018 года в округе по губернаторской программе «Мой подъезд» провели ремонт более 1,9 тысячи подъездов.