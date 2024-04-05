Более 16 тысяч умных счетчиков установили в Подмосковье с начала года

Шестнадцать с половиной тысяч интеллектуальных приборов учета было установлено в регионе с января текущего года. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Работы по установке оборудования провели специалисты компании «Россети Московский регион». Больше всего счетчиков заменили на юге региона — свыше семи тысяч приборов.

В общей сложности в этом году в регионе планируется заменить шестьдесят пять тысяч счетчиков.

За последние три года в Подмосковье компания установили порядка 140 тысяч умных счетчиков.

Подобные устройства дистанционно передают показания по потреблению электроэнергии, а также подают сигнал в случае несанкционированного вмешательства.