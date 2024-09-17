Более 1,6 тысячи нарушений в содержании малых архитектурных форм устранили в Подмосковье с января

С начала текущего года в муниципалитетах Подмосковья устранили свыше 1,6 тысячи нарушений в содержании малых архитектурных форм. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Больше всего нарушений было выявлено Одинцово, Лобне и Волоколамске. В этих муниципалитетах было обнаружено 306, 192 и 166 нарушений соответственно.

Малые архитектурные формы ремонтируют и окрашивают в регионе на протяжении всего года. Ход работ находится на контроле инспекторов министерства.