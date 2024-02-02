Более 17 тысяч крыш проверили на наличие сосулек и наледи в Подмосковье

Свыше 17 тысяч кровель домов проверили на наличие снежных свесов, сосулек и наледи в Подмосковье. Об этом сообщили в Главном управлении содержания территорий Московской области.

«Специалисты уже отработали 17 818 заданий или 83%», - отметила глава ведомства в ранге министра Светлана Аипова.

По ее словам, на 100% работу выполнили в 18 муниципалитетах, в том числе в Можайске и Щелково, где было проверено более 500 крыш домов. Практически завершен осмотр кровель в Пушкино, Электростали, Павловском Посаде, Клину, Домодедово.

Задания на осмотр крыш многоквартирных домов были выданы сотрудникам управляющих компаний Московской области в приложении «Проверки Подмосковья».