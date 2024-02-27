Более 17 тысяч скатных кровель домов очистят в Подмосковье

Работы по очистке скатных крыш многоквартирных домов стартуют в Подмосковье. Как рассказали в Главном управлении содержания территорий Московской области, в порядок приведут более семнадцати с половиной тысяч кровель.

«Определили адреса, где будут проводить работы на этой неделе. Всего в списке 17 560 локаций по всей области, ежедневный план — привести в порядок более двух с половиной тысяч скатных крыш», - сообщила руководитель ведомства в ранге министра Светлана Аипова.

По ее словам, в первую очередь, работы проведут на крышах домов, которые фасадом обращены к оживленным тротуарам и пешеходным зонам. Вторые в очереди — дома, стоящие торцом к местам скопления людей. Третьи по порядку — дома внутри жилых кварталов.

Работы будут проводиться с соблюдением всех требований безопасности — с использованием страховочных тросов и поясов, ограждающих лент, касок, обуви с нескользящей подошвой.