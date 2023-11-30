Более 17 тысяч сотрудников коммунальных служб очищают территории Подмосковья от снега

Сегодня более 17 тысяч сотрудников коммунальных служб приводят в порядок территории Подмосковья после снегопада, сообщили в ГУСТ региона. Также в работах задействовано свыше 1,6 тысячи единиц спецтехники.

Так, почти восемь с половиной сотен тракторов прометают внутридворовые проезды, парковки и подъезды к контейнерным площадкам. Триста сорок пять погрузчиков очищают территории от снега. Восемьдесят четыре самосвала задействовали для вывоза снега.

«Также не забываем про противогололедную обработку, задействовано двести единиц осыпающей техники», - рассказала руководитель ведомства в ранге министра Светлана Аипова.

Ход работ в каждом муниципальном образовании Подмосковья находится на контроле инспекторов управления.