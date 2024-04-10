Более 1,7 тысячи недочетов в содержании детских площадок устранили в Подмосковье с начала месяца

Более 1,7 тысячи нарушений в содержании детских площадок ликвидировали в Подмосковье с начала месяца. Об этом сообщили в Главном управлении содержания территорий Московской области.

В большинстве случаев нарушения касались качества покраски элементов, уборки мусора с прилегающих территорий. На ряде объектов проводились ремонтные работы и замена поврежденных деталей.

К примеру, в Балашихе с начала апреля было устранено свыше ста нарушений. Так, на площадке по улице Маяковского в Железнодорожном заменили подвес качелей, на Молодежной улице в микрорайоне Заря — обновили песок в песочнице.