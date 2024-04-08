Более 200 ям устранят в Клину до середины лета

Дорожные службы приступают к устранению ям на дорогах во дворах городского округа Клин. Работы обещают быть активными: жителей попросили отнестись с пониманием к шуму, а также посодействовать свободе проездов по просьбе УК. Транспорт будет необходимо на время перепарковать.

Работы по устранению ям и неровностей в округе запланированы до 15 июля. В списке множество адресов и дворов, где требуется провести основательный ремонт.

«Мы комплексно подходим к данной проблеме, обеспечивая качество и долговечность проведенного ремонта. Не всегда устранение ямы латкой — является эффективной мерой, поэтому часть адресов будем ремонтировать большими картами», — отмечает администрация округа.

До середины лета в округе починят 837 кв. метров дорог во дворах. Устранить планируется 233 ямы на 250 дворовых территориях и внутриквартальных проездах. Помимо этого проведут ремонт большими картами 3147,1 кв. метров на трех дворовых территориях.

Все участки дорог, где запланирован дорожный ремонт, указаны на сайте Администрации городского округа Клин.

(https://klincity.ru/adresnyy-perechen-dvorovykh-territor/)