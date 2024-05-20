Более 26 млрд рублей направят на модернизацию водоснабжения в Подмосковье в 2024 году

Более 26 миллиардов рублей направят на модернизацию водоснабжения и водоотведения в Подмосковье в 2024 году. Об этом сообщили в Московской областной Думе.

Всего в течение года планируется реализовать 119 соответствующих мероприятий, в том числе 77 — по части водоснабжения, 42 — по части водоотведения.

Также в этом году введут в эксплуатацию 68 объектов. Среди наиболее крупных проектов — Щелковские межрайонные и Солнечногорские очистные сооружения.

До 2028 года в рамках госпрограммы планируется реализовать более 360 мероприятий, что позволит обеспечить чистой водой 1,8 миллиона жителей.

С 2014 по 2023 год в рамках госпрограммы в регионе реализовали свыше тысячи мероприятий более чем на 123 миллиарда рублей. Работы провели на 563 объектах питьевого водоснабжения, 50 объектах водоотведения и 112 объектах по восстановлению инфраструктуры военных городков.