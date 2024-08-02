Более 2,6 тысячи подъездов планируется отремонтировать в Подмосковье в 2024 году

Более 2,6 тысячи подъездов планируется отремонтировать в Подмосковье в этом году, сообщили в Московской областной Думе. На текущий момент из 2668 объектов отремонтировали 544.

Результат выполненных работ проверили в Реутове. Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов и глава муниципалитета Филипп Науменко осмотрели один из подъездов в доме №18 по улице Октября. В рамках ремонта здесь обновили входную группу, заменили освещение, покрасили стены и потолки, установили новые почтовые ящики.

Всего в Реутове почти 1,3 тысячи подъездов. В этом году планируется отремонтировать 190 из них. На конец июля работы были завершены в 66 подъездах. Остальные подъезды отремонтируют до конца года.