Более 300 человек вышли на уборку дорог и общественных пространств Подольска

В Подольске на уборку дорог и общественных пространств вышли 330 специалистов. Также вывели 75 единиц спецтехники, сообщили в соцсетях администрации муниципалитета.

В частности, уборкой дорог занимаются 130 сотрудников коммунальных служб, используется 35 единиц техники. С прибордюрной части планируется убрать 5 км смета. Работы ведутся на следующих улицах: Ватутина, Мраморная, Рабочая, Парадный проезд, Южный обход, Старосимферопольское шоссе.

На общественных территориях трудятся 200 человек, задействовано 40 единиц техники. В рамках уборки приводят в порядок входные группы во дворах, парковки, пешеходные дорожки и проезды к контейнерным площадкам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по уборке территорий после зимы.