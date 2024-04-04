Более 330 навалов мусора устранили в марте в Подмосковье благодаря чат-боту ТКО

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Королев ]

Триста тридцать семь мусорных навалов устранили в Подмосковье в марте благодаря чат-боту ТКО. Об этом сообщили в Главном управлении содержания территорий Московской области.

Особенно активно уборку провели в Воскресенске — там ликвидировали 87 навалов мусора.

С помощью чат-бота специалисты могут оперативно обрабатывать заявки, которые поступают от водителей мусоровозов.

Сейчас в области проводится Месяц чистоты и благоустройства. Коммунальные службы приводят в порядок территории возле контейнерных площадок, промывают мусорные баки и восстанавливают ограждения.