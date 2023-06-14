Более 350 тысяч жителей Ростовской области остались без света из-за пожара на электростанции

В связи с пожаром на Новочеркасской ГРЭС были введены ограничения на использование электроэнергии. Временные проблемы со светом затронули 364 тысячи человек, сообщает newizv.ru.

Губернатор региона Василий Голубев отметил, медицинские учреждения и другие объекты особой социальной значимости будут работать в прежнем режиме, на них ограничения не распространяются.

Также глава Ростовской области подчеркнул, что специалисты работают над переподключением. В 16:16 энергетики начали постепенно подключать потребителей к электроэнергии.

Главное управление МЧС России по Ростовской области сообщило, что пожар был ликвидирован в 16:26.