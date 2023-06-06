Более 44 тыс. счастливчиков: стало известно, почему жителям Люберец не понадобятся тазики этим летом

Наступило лето, а значит, пора отключения горячей воды, тазиков, чайников и электронагревателей. Но к счастью, современные тепловые пункты позволяют минимизировать это время и неудобства жителей.

Как рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Московской области, в каждом городском округе существуют свои графики отключения горячего водоснабжения. Обычно графики выкладывают на сайтах администраций городских округов.

«Во всех муниципалитетах отключение горячего водоснабжение по закону не должно превышать 14 дней. Но есть исключения. В 18 городских округах региона 117 котельных, обеспечивающих теплоснабжение 495 многоквартирных домов c населением 95322 человек, не останавливаются на планово-предупредительный ремонт. Лидером по данному показателю является городской округ Люберцы — здесь проживает 44250 счастливчиков, которым не грозит отключение горячей воды», — рассказали в пресс-службе корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Там добавили, что есть в Подмосковье и такие котельные, которые отключаются на планово-предупредительные работы на срок до 10 дней. Их в регионе 614. Они обеспечивают теплоснабжение 10510 многоквартирных домов c населением 2157510 человек. Наибольшее количество человек, которым горячую воду отключат всего на 10 дней, проживает в Подольске, Красногорске, Богородском, Мытищах и Реутове.

«В новых микрорайонах, где проложены сети нового поколения и оборудованы современные тепловые пункты, срок отключения может сокращаться до минимально необходимого для проведения профилактических работ, обеспечивающих качественную подготовку оборудования. По этой причине срок отключения может отличаться в разных районах, кварталах и даже соседних домах», — уточнили в пресс-службе.

Ранее инженер Веснин рассказал, зачем в Москве и Подмосковье каждый год отключают горячую воду.