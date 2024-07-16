Более 450 договоров на вывоз мусора заключили в Воскресенском кластере с начала года

Четыреста пятьдесят шесть договоров на вывоз мусора заключили на территории Воскресенского кластера с начала года, в том числе 86 договоров за прошлый месяц. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Вывоз отходов в регионе производится по графику. Только в указанном кластере для этого используют две сотни единиц спецтехники.

Лидером по привлечению бизнеса к современной системе обращения с отходами стали Люберцы, где было заключено 54 новых договора.

Сейчас иметь договор на вывоз мусора с профильной компанией обязаны все хозяйствующие субъекты. В противном случае грозит штраф в размере от ста тысяч рублей до четверти миллиона рублей.