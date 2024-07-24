Более 500 км алюминиевого провода заменили на СИП на воздушных линиях в Подмосковье за полгода

Более пятисот километров алюминиевого провода заменили на самонесущий изолированный провод на воздушных линиях 0,4; 6-10 кВ в Подмосковье за полгода. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Работы проводят специалисты компаний «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго». В общей сложности, на текущий год запланирован ремонт и модернизация почти 1,2 тысячи километров провода.

Использование нового провода повышает надежность электроснабжения жителей. Так, благодаря изоляции исключается вероятность короткого замыкания в случае падения деревьев или схлестывания проводов. Также такой провод более устойчив к повреждениям.

В рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей, которая реализуется в области уже четвертый год, качество снабжения электроэнергией выросло в среднем на 20%. В этом году работы проводятся в 33 муниципалитетах региона.