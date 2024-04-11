Более 550 дефектов входных групп МКД устранили в Подмосковье с января

Свыше 550 дефектов входных групп многоквартирных жилых домов устранили в Подмосковье с января текущего года. Об этом сообщили в Главном управлении содержания территорий Московской области.

В частности, специалисты управляющих компаний региона под контролем инспекторов ГУСТ Подмосковья приводили в порядок козырьки и входные крыльца домов.

Наибольший объем работ был выполнен в Одинцово. К примеру, там устранили дефекты входных групп домов в деревне Ликино, поселке Дубки, селе Жаворонки, Звенигороде.

В случае обнаружения каких-либо неисправностей следует обратиться в управляющую компанию или в Единую диспетчерскую службу.