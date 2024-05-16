Более 5,6 млн жителей Подмосковья воспользовались «Картой коммунальных услуг»

Более пяти с половиной миллионов жителей Подмосковья воспользовались «Картой коммунальных услуг» с начала работы сервиса. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Московской области.

«В основном, более 3,7 миллиона человек пользуются сервисом с мобильного устройства, остальные со стационарного компьютера», - отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

На сайте представлена информация о сроках подачи отопления, графики планового отключения горячего водоснабжения, контактные данные УК. В общей сложности, на карту нанесены более пятидесяти четырех тысяч многоквартирных домов региона.

В этом месяце сервисом воспользовались порядка четырехсот тысяч человек. Повышенная активность объясняется завершением отопительного сезона и предстоящим плановым отключением горячей воды.