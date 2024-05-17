Более 575 тысяч квадратных метров ям устранят во дворах Подмосковья в этом году

Более 575 тысяч квадратных метров ям устранят во дворах 33 муниципалитетов Подмосковья в этом году в рамках планового ремонта. Об этом сообщили в Главном управлении содержания территорий Московской области.

Сейчас в регионе в порядок привели уже свыше 220 тысяч квадратных метров покрытия во дворах и внутриквартальных проездах. В общей сложности, было ликвидировано почти 1,2 тысячи ям.

В 22 муниципалитетах работы ведутся активными темпами. В числе таких лидеров — Можайск, Наро-Фоминск, Химки, Балашиха, Дмитров. К примеру, в Химках устранили более 22 тысяч квадратных метров ям.

В прошлом месяце в Подмосковье провели аварийный ямочный ремонт. В его рамках устранили свыше 10,6 тысячи ям, глубина которых составляла более пяти сантиметров, а площадь не превышала пяти квадратных метров.