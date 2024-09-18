Более 70 тысяч тонн противогололедных материалов закупили в Подмосковье

Более семидесяти тысяч тонн противогололедных материалов закупили в Подмосковье, сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В регионе используют техническую соль. Она действует при температуре от нуля до минус десяти градусов. Ее использование более экономно, чем пескосоляной смеси. Кроме того, соль плавится вместе со снегом и не оставляет загрязнений весной.

На данный момент контракты на закупку технической соли заключили практически все городские округа Подмосковья. Исключение составили два муниципалитета. Им поручили выполнить закупку до 10 октября.