Более 70 тысяч тонн противогололедных материалов закупили в Подмосковье

ЖКХ

Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]

Более семидесяти тысяч тонн противогололедных материалов закупили в Подмосковье, сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В регионе используют техническую соль. Она действует при температуре от нуля до минус десяти градусов. Ее использование более экономно, чем пескосоляной смеси. Кроме того, соль плавится вместе со снегом и не оставляет загрязнений весной.

На данный момент контракты на закупку технической соли заключили практически все городские округа Подмосковья. Исключение составили два муниципалитета. Им поручили выполнить закупку до 10 октября.

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Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области