Более 700 километров теплосетей проверили в Подмосковье на прошлой неделе

Сотрудники МОС АВС Подмосковья на прошлой неделе проверили 763 километра тепловых сетей, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Всего было выявлено 96 утечек.

В общей сложности, с начала проведения гидроиспытаний в 56 городских округах Подмосковья проверили более 5,4 тысячи километров теплосетей из 10,8 тысячи имеющихся в регионе. Было выявлено более тысячи утечек.

Также за указанный срок на контроль взяли триста технологических нарушений. Из них 229 нарушений были связаны с электроснабжением, 49 — с ГВС, 20 — с ХВС. На данный момент все нарушения устранены.