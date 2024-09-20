Более 800 км газопроводов проверили в Подмосковье в рамках подготовки к зиме

Восемьсот тринадцать километров газопроводов было обследовано в Подмосковье в рамках подготовки к отопительному периоду. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Также были отремонтированы здания 88 газорегуляторных пунктов, заменены 945 изношенных цокольных вводов, 120 шкафных газорегуляторных пунктов, два газорегуляторных пункта.

Особое внимание уделили работе котельных. До старта подачи отопления планируется реконструировать десять таких объектов в семи муниципалитетах региона.

Помимо этого, в рамках подготовки аварийных бригад к зиме в АО «Мособлгаз» провели пятьдесят учебно-тренировочных занятий с января текущего года.