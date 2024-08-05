Более 900 сухостойных и аварийных деревьев удалили во дворах Подмосковья с начала лета

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

Девятьсот тридцать сухостойных и аварийных деревьев удалили во дворах Подмосковья с начала лета. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Аварийными считаются деревья практически без листьев, с засохшими ветками, поврежденной корой, сгнившими стволами, сломанными фрагментами короны. Также к аварийным относят деревья, наклоненные к земле под углом более 45 градусов.

Такие деревья могут упасть во время ветра, повредив объекты инфраструктуры или став причиной травмирования людей.

Устранять требуется и деревья, которые пострадали в результате неблагоприятных погодных условий или других факторов.

В случае обнаружения подобных деревьев следует обратиться в управляющую компанию.