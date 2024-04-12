Более 9,6 тысячи твердых покрытий во дворах и проездах Подмосковья промыли после зимы с помощью техники

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Химки ]

Более 9,6 тысячи твердых покрытий во дворах и проездах Подмосковья промели и промыли после зимнего периода с помощью спецтехники. Об этом сообщили в Главном управлении содержания территорий Московской области.

По словам главы ведомства в ранге министра Светланы Аиповой, с помощью техники удалить смет можно очень быстро. Те участки, куда не может заехать спецтехника, убираются вручную.

«Первый цикл работ завершается на этой неделе. На текущий момент 39 муниципалитетов имеют хороший темп и вовремя отчитываются в системе СКПДИ», - рассказала Аипова.

Второй цикл стартует со следующей недели. Завершить все работы планируется до конца текущего месяца.