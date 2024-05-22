Более четырех тысяч нарушений в содержании малых архитектурных форм устранили в Подмосковье с начала весны, сообщили в Главном управлении содержания территорий Московской области.

К примеру, в Красногорске привели в порядок четыре сотни объектов во дворах Путилково и Павшинской поймы. В Химках — более двухсот, в том числе на Куркинском шоссе.

В Балашихе работы провели на Горенском бульваре, в Чехове — на Вишневой улице, во Власихе — на Заозерной улице, в Ступино — на улицах Тургенева и Горького.

В ведомстве напомнили коммунальным службам о необходимости использования объявлений, предупреждающих о покраске элементов благоустройства.