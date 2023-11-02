Более десяти тысяч контейнеров для сбора отходов заменили в Подмосковье с начала этого года

Региональные операторы «РТ-Инвест» постоянно заменяют поврежденные баков для сбора отходов. Так, за десять месяцев этого года обновлено уже порядка десяти тысяч контейнеров.

Отмечается, что средний срок эксплуатации бака для отходов составляет 1 год. В случаях, когда повреждения контейнера незначительные, то его ремонт осуществляется непосредственно на контейнерной площадке. Заменяют бак если он полностью не пригоден к дальнейшей эксплуатации. Сейчас на территории 3 кластеров используются преимущественно баки, произведенные в Нижнекамске (Республика Татарстан).

Три региональных оператора «РТ-Инвест» обслуживают 65% процентов территории Подмосковья. В зоне их действия на данный момент находится свыше 53 тысяч контейнерных площадок, на которых установлено 100 тысяч баков. Количество контейнеров в каждом населенном пункте определяется схемой санитарной очистки, нормативами отходообразования и зависит от количества людей, проживающих на территории.

Известно, что больше всего контейнерных площадок находится в зоне работы Рузского регионального оператора — 21 тысяча. В зоне действия Сергиево-Посадского регионального оператора — 20 тысяч. В городских округах, которые обслуживает Каширский региональный оператор — 12 тысяч.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по разъяснению жителям правил выброса мусора.