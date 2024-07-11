Более двух тысяч трансформаторных подстанций отремонтируют в Подмосковье в этом году

Более двух тысяч трансформаторных подстанций отремонтируют и модернизируют в Подмосковье в этом году. Об этом сообщили в Московской областной Думе.

В общей сложности в регионе установлено 47 тысяч трансформаторных подстанций и проложено более 150 тысяч километров электросетей. В этом году приведут в порядок 2,1 тысячи подстанций, заменят 815 километров проводов и почти 7,4 тысячи опорных линий электропередачи, а также расчистят более 5,8 тысячи гектаров трасс.

В рамках инвестпрограммы Подмосковья в текущем году установят тридцать реклоузеров и десять дугогасящих реакторов, реконструируют 223 километра ЛЭП и 151 трансформаторную подстанцию, заменят 31 километр головных участков кабельных линий и двести километров проводов на СИП.

В регионе работают 882 бригады по ликвидации ЧС в части энергетики. В их составе более 3,3 тысячи специалистов и две с половиной тысячи единиц техники.