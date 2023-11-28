Более двухсот домов включили в план капремонта в Одинцово

В краткосрочный план капитального ремонта на 2023-2025 годы в Одинцовском округе включили 252 многоквартирных дома. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

В сообщении уточнили, что в общей сложности с 2014 года в округе провели капремонт более 800 домов.

«До конца 2025 года в многоквартирных домах планируется отремонтировать 176 кровель и 51 фасад. В 143 МКД пройдут ремонты инженерных систем, в 10 заменят лифты. Более 51 тысячи жителей почувствуют позитивные перемены», - добавил заместитель главы муниципалитета Михаил Коротаев.

Отметим, что в краткосрочный план ремонта вошли 23 многоквартирных дома в Кубинке-10. Строители утеплят фасады домов с применением системы утепления «Термоленд», проведут ремонт кровли и систем внутреннего газоснабжения, а также установят датчики контроля загазованности.