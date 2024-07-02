Более пяти с половиной тысяч навалов мусора возле контейнеров ликвидировали в Подмосковье в июне

Контейнерные площадки должны поддерживаться в чистоте, а вывоз мусора должен осуществляться в соответствии с графиком. Так, только за июнь в Подмосковье ликвидировали более 5 700 навалов мусора возле контейнерных площадок. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.