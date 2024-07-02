Более пяти с половиной тысяч навалов мусора возле контейнеров ликвидировали в Подмосковье в июне
Фото: [Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
Контейнерные площадки должны поддерживаться в чистоте, а вывоз мусора должен осуществляться в соответствии с графиком. Так, только за июнь в Подмосковье ликвидировали более 5 700 навалов мусора возле контейнерных площадок. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Наши инспекторы непрерывно контролируют процесс уборки отходов через систему „Безопасный регион“, кроме того, отслеживают загруженные адреса с помощью чат-бота ТКО, фиксируя местоположение с наибольшим количеством жалоб. При выявлении дефицита тары на контейнерных площадках мы увеличиваем количество баков на них», — отметил зампред Правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов.
Отмечается, что в прошлом месяце наибольшее количество нарушений устранили в городских округах Ленинский, Чехов и Истра. Водителей также просят соблюдать правила парковки и не оставлять свои автомобили вблизи контейнерной площадки, чтобы не затруднять движение спецтехники. В случае несоблюдения правил, транспортное средство будет эвакуировано, а владельцу выпишут административное постановление.