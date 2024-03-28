Более пяти тысяч заявок на льготное подключение по программе соцгазификации одобрили в Подмосковье

Более пяти тысяч заявок на льготное подключение было оформлено в Подмосковье в рамках программы соцгазификации. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Как отметили в ведомстве, половину заявок уже выполнили. К примеру, к газу был подключен дом ветерана боевых действий в Афганистане Игоря Антипова, который проживает в деревне Судимля под Серпуховом. Работы по установке котла и газификации провели бесплатно.

Дополнительной мерой поддержки могут воспользоваться граждане, проживающие в более чем трех тысячах населенных пунктов области.

Чтобы подтвердить статус льготника, нужно обратиться в Министерство соцразвития региона. После проверки можно будет заключить договор с АО «Мособлгаз».