Более семи тысяч кубометров снега вывезли в рамках субботника в Балашихе

Масштабный субботник прошел в Балашихе 31 января. К уборке территорий после сильного снегопада приступили партийцы, представители администрации, коммунальные службы, волонтеры, молодогвардейцы и неравнодушные жители.

Масштабная ликвидация последствий сильного снегопада проходила на 70 площадках округа. К уборке присоединились более трех тысяч человек, вывезли более семи тысяч кубометров снега. Весь необходимый инвентарь для участников субботника выдавался на местах проведения работ.

«Такие совместные дела еще раз показывают: когда мы действуем вместе, любые задачи становятся по плечу. Спасибо всем, кто вышел на уборку. Именно из таких, казалось бы, простых, но очень важных дел и складывается по-настоящему уютный и комфортный город», – отметил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Совместными усилиями участники субботника привели в порядок общественные пространства, дворовые территории и пешеходные зоны для повышения безопасности и комфорта городской среды.