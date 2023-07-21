Более шести километров тепловых сетей заменили в городском округе Химки

Как рассказали в администрации округа, в рамках первого этапа модернизации теплоснабжения специалисты полностью заменили трубопровод общей протяженностью более шести километров.

«За весенне-летний период уже заменили 10 участков трубопровода в Подрезково, Левобережном, Старых и Новых Химках. Всего в рамках инвестиционной программы в этом году проложим новые сети по 15 адресам», - отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Глава муниципалитета добавил, что в настоящее время работы продолжаются на улице Пожарского, 16 и Железнодорожной, 2.

«Работы на всех участках завершим к новому отопительному сезону», – пообещал Волошин.

Напомним, все работы проводятся в рамках инвестиционной программы «ТСК Мосэнерго», разработанной при поддержке Министерства энергетики Московской области и администрации городского округа Химки. Такая масштабная модернизация поможет гарантировать жителям муниципалитета бесперебойное и качественное теплоснабжение зимой.

Уже сменили старую одежку на новую тепловые сети на улице Ленинградская, Школьная, Совхозная, и других.

Первый заместитель генерального директора, главный инженер ООО «ТСК Мосэнерго» Роман Агапов отметил, что система теплоснабжения Химок требует серьезной модернизации, в первую очередь это касается состояния тепловых сетей. В течение трех лет компания проведет реконструкцию тепловых сетей по сорока двум. В общей сложности будет заменено двадцать шесть километров старых труб.

Помимо этой важной работы продолжаются и профилактические мероприятия на районных тепловых станциях и пунктах. Рабочие проводят гидравлические испытания и диагностику сетей. Такая работа нужна для того, чтобы с приходом отопительного периода, в квартирах жителей округа было стабильно тепло.