Более шести тысяч нарушений зафиксировали в Подмосковье с помощью «умных» автомобилей
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
Автомобили с системой ИИ за неделю зафиксировали в муниципалитетах региона более шести тысячи нарушений в сфере содержания территорий, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Подобные транспортные средства фиксируют нарушения, связанные с качеством уборки территорий, наличием вандальных надписей, образованием мусорных навалов на контейнерных площадках, наличием ям во дворах.
С января этого года шесть таких машин сгенерировали полторы тысячи штрафов на двадцать пять миллионов рублей.
Наибольшее число нарушений было зафиксировано в Солнечногорске, Истре, Раменском и Красногорске.