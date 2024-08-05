Более шести тысяч нарушений зафиксировали в Подмосковье с помощью «умных» автомобилей

ЖКХ

Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]

Автомобили с системой ИИ за неделю зафиксировали в муниципалитетах региона более шести тысячи нарушений в сфере содержания территорий, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Подобные транспортные средства фиксируют нарушения, связанные с качеством уборки территорий, наличием вандальных надписей, образованием мусорных навалов на контейнерных площадках, наличием ям во дворах.

С января этого года шесть таких машин сгенерировали полторы тысячи штрафов на двадцать пять миллионов рублей.

Наибольшее число нарушений было зафиксировано в Солнечногорске, Истре, Раменском и Красногорске.

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Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области