Более шести тысяч нарушений зафиксировали в Подмосковье с помощью «умных» автомобилей

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

Автомобили с системой ИИ за неделю зафиксировали в муниципалитетах региона более шести тысячи нарушений в сфере содержания территорий, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Подобные транспортные средства фиксируют нарушения, связанные с качеством уборки территорий, наличием вандальных надписей, образованием мусорных навалов на контейнерных площадках, наличием ям во дворах.

С января этого года шесть таких машин сгенерировали полторы тысячи штрафов на двадцать пять миллионов рублей.

Наибольшее число нарушений было зафиксировано в Солнечногорске, Истре, Раменском и Красногорске.