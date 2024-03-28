Более шести тысяч жителей Подмосковья подписали договор на соцгазификацию в онлайн-режиме

Число жителей региона, которые в формате онлайн заключили договор на подключение в рамках программы соцгазификации, превысило шесть тысяч человек. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Московской области.

Для оформления договора онлайн, достаточно воспользоваться личным кабинетом на официальном портале АО «Мособлгаз». Для подписания потребуется электронная цифровая подпись. Важно — для получения такой подписи нужно быть зарегистрированным на сайте госуслуг.

После подписания договора следить за статусом заявки можно будет в личном кабинете.

Услуга предоставляется бесплатно. Аналогичным образом можно подать заявку на техприсоединение к газовым сетям.