Более шестидесяти работников устраняют последствия снегопада в Наро-Фоминске

«Работать придется в две смены. Погода не даст продохнуть. Под нашим контролем — автомобильные дороги, тротуары, общественные пространства, подходы и подъезды к остановочным пунктам и социальным объектам. А завтра начало трудовой недели, будем работать всю ночь и утро», — рассказал начальник отдела благоустройства и контроля по содержанию дворовых территорий территориального управления Наро-Фоминска Василий Хмелевцев.