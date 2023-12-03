Более шестидесяти работников устраняют последствия снегопада в Наро-Фоминске
Фото: [Лилия Закирова]
Бригады МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» вышли в подмосковном Наро-Фоминске на уборку последствий снегопада в полном составе. Так, задействовано 20 единиц коммунальной техники и 64 специалиста.
«Работать придется в две смены. Погода не даст продохнуть. Под нашим контролем — автомобильные дороги, тротуары, общественные пространства, подходы и подъезды к остановочным пунктам и социальным объектам. А завтра начало трудовой недели, будем работать всю ночь и утро», — рассказал начальник отдела благоустройства и контроля по содержанию дворовых территорий территориального управления Наро-Фоминска Василий Хмелевцев.
Маршрутная карта на сегодня — большая. Сейчас в работе улицы Войкова, Полубоярова, Карла Маркса, Ленина, Шибанкова, Куркоткина и Комсомольская, Площадь Свободы. Везде на участках закреплены бригады рабочих и спецтехники, проводится расчистка проезжей части, пешеходных коммуникаций, детских площадок и парковочных пространств. Дороги просыпаются пескосоляной смесью.