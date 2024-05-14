Более ста новых табличек с адресами домов установили в Подмосковье с начала года

Свыше ста новых табличек с адресами домов установили в Подмосковье с начала текущего года. Об этом сообщили в Главном управлении содержания территорий Московской области.

Помимо этого, в муниципалитетах провели работы по устранению повреждений на таких табличках. В общей сложности были отремонтированы 84 таких объекта.

К примеру, в Химках новые таблички установили на домах на Центральной улице в Подрезково и в квартале Ивакино. Также обновленные таблички появились на домах по Московской улице, улице Ватутина и Ленинскому проспекту.