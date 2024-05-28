Более тысячи дополнительных мусорных баков установят в Подмосковье

Порядка 1,2 тысячи дополнительных мусорных баков будут установлены в округах региона в местах, откуда поступает больше всего жалоб на недостаточное количество контейнеров для отходов. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Весна и лето — сезон загородного отдыха, поэтому в этот период чаще всего образуются скопления мусора вблизи контейнерных площадок», - отметил заместитель председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

По его словам, установку контейнеров завершат до конца текущей недели.

Также в области возьмут на контроль ход работ по ликвидации ям во дворах и внутриквартальных проездах. В рамках текущего сезона будет восстановлено более 575 тысяч квадратных метров покрытия.