Более тысячи незаконных граффити выявили в Подмосковье с начала года

Более тысячи незаконных граффити выявили в Подмосковье с начала текущего года. Об этом сообщили в Главном управлении содержания территорий Московской области.

«С начала года инспекторы ГУСТ МО зафиксировали 1002 вандальные надписи по всему Подмосковью», - говорится в сообщении ведомства.

Наибольшее число нарушений зафиксировано в Лыткарино, Одинцово и Дзержинском. К примеру, в Лыткарино вандальные изображения обнаружили на улицах Комсомольская и Ленина, в Одинцово — на Пионерской и Союзной, в Дзержинском — на Томилинской и Спортивной.

Незаконные граффити закрашивают краской нужного цвета или отмывают с помощью специальных средств.

За размещение вандальных надписей и изображений грозит штраф в размере до сорока тысяч рублей.