Более тысячи незаконных граффити выявили в Подмосковье за зиму

За зимние месяцы в Подмосковье было выявлено 1167 незаконных граффити. Об этом рассказали в Главном управлении содержания территорий Московской области.

В ведомстве отметили, что больше всего подобных нарушений зафиксировали в Лыткарино — 116. Наиболее популярными локациями для рисования граффити стали улицы 1-го и 2-го Кварталов, а также Комсомольская, Ленина и Спортивная.

Незаконные граффити удаляют путем закрашивания или очистки поверхностей с помощью специальных средств.

За нелегальное граффити в Подмосковье грозит штраф. Его размер составляет до сорока тысяч рублей.