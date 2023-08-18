Больше 200 подъездов в многоквартирных домах Коломны отремонтирую до конца 2023 года

Всего в этом году в планах администрации привести в порядок 205 подъездов. 131 из них обновят в рамках программы софинансирование из бюджета Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа на официальной странице в ВК.

Сейчас завершаются работы в одном из подъездов многоквартирного дома № 1 по 2-му Юбилейному проезду. Мастера-отделочники участка общестроительных работ ООО «ДГХ» докрашивают стены у входа.

«Чуть больше недели ушло у нас на все работы – начиная от смывки старых покрытий стен и завершая отделкой входной группы, – рассказала одна из исполнителей работ по ремонту подъезда Ирина Любушкина. – Жителям понравился новый цвет стен, понравилось, как мы работаем. Нам даже предлагали чай в перерыве».

Теперь стены в подъезде радуют жильцов теплыми оттенками охры и беж.

«Не могу сказать, что прежнее состояние стен было плачевным. Просто мрачноватый цвет предыдущего покрытия портил общее впечатление. К тому же в некоторых местах краска растрескалась. Поэтому жильцам захотелось обновить подъезд», – добавляет Ирина.

Но окрашивание стен - лишь часть работ, которые могут выполнять при ремонте. Все зависит от их состояния, напомнили в пресс-службе Коломны.

«Комплекс работ при ремонте может включать в себя замену оконных блоков (если в подъезде были установлены деревянные), замену светодиодных светильников на современные, с датчиком движения», - говорится в сообщении.

К тому же все слаботочные электролинии укладывают в специальные короба. При необходимости управляющая компания меняет почтовые ящики, входные и тамбурные двери. Полный комплекс всех работ дарит парадным многоэтажек вторую жизнь.

В Департаменте городского хозяйства добавляют, что сейчас ремонт полностью закончили уже в 28 подъездах. А в 27 работы продолжаются.