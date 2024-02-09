Больше никаких ям: в Кашире начался ремонт дорог
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Кашира]
Улично-дорожные сети чинят в Кашире. Дорожники проводят ямочный ремонт, позволяющий устранить даже самые маленькие повреждения на поверхности.
О начале ремонта сообщила администрация городского округа Кашира. Там отметили, что часто при ямочном способе починки используют укладку горячей асфальтобетонной смеси. При соблюдении всех нюансов дороги получаются качественными и служат долгое время. Многое также зависит от технологии, которая похожа на дорожное строительство.
Современный подход и техника позволяют проводить ремонт дорог даже в зимний сезон.
Напомним, что в 2023 году каширяне голосовали за определенные дороги для ремонта на 2024-й. Это позволило определить наиболее проблемные участки.
За 2021 и 2022 годы отремонтировали около 100 км автодорог регионального и местного значения. Объемы работ на улично-дорожных сетях лишь растет.