Больше никаких ям: в Кашире начался ремонт дорог

Улично-дорожные сети чинят в Кашире. Дорожники проводят ямочный ремонт, позволяющий устранить даже самые маленькие повреждения на поверхности.

О начале ремонта сообщила администрация городского округа Кашира. Там отметили, что часто при ямочном способе починки используют укладку горячей асфальтобетонной смеси. При соблюдении всех нюансов дороги получаются качественными и служат долгое время. Многое также зависит от технологии, которая похожа на дорожное строительство.

Современный подход и техника позволяют проводить ремонт дорог даже в зимний сезон.

Напомним, что в 2023 году каширяне голосовали за определенные дороги для ремонта на 2024-й. Это позволило определить наиболее проблемные участки.

За 2021 и 2022 годы отремонтировали около 100 км автодорог регионального и местного значения. Объемы работ на улично-дорожных сетях лишь растет.