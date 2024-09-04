Большинство СНТ Подмосковья перевели на договоры вывоза ТКО по нормативу

Около 70% подмосковных садовых некоммерческих товариществ перевели на договоры по нормативу в части вывоза мусора. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

На норматив должны перейти СНТ, в которых объем вывоза отходов за прошлый год был ниже установленного.

В результате на договоры по нормативу накопления отходов перевели уже более 3,8 тысячи товариществ из 5,7 тысячи. Работа в этом направлении продолжается. В СНТ проходят встречи региональных операторов и администраций с жителями. В их рамках гражданам разъясняют суть нововведений.

После перевода на систему нормативов в области вывезли на 80 тысяч кубометров мусора больше, чем годом ранее. Таким образом, работа в указанном направлении способствует снижению числа свалок на контейнерных площадках.