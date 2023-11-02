Бункер для крупногабаритных отходов установили на улице Горького в Серпухове

Бункер для крупногабаритных отходов установили на контейнерной площадке на улице Горького в Серпухове, сообщили в Министерстве ЖКХ Подмосковья. Его объем составляет восемь кубических метров.

Ранее на этой площадке возникали незаконные навалы крупногабаритного мусора. Для недопущения образования подобных свалок здесь решили установить бункер.

Как напомнили в министерстве, к крупногабаритным отходам относятся ТКО размером более полуметра в высоту, длину и ширину. Это может быть старая мебель и сантехника, вышедшая из строя бытовая техника.

В случае принятия решения об установке бункера следует помнить о том, что такие объекты нужно размещать в шаговой доступности жителей. Также должен быть обеспечен свободный подъезд мусоровозов.