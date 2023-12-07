Четыре народные тропы благоустроили в Пушкино в этом году

В этом году в Городском округе Пушкинский благоустроили четыре народные тропы.

Так, три народные тропы, связывающие важные инфраструктурные точки коротким маршрутом, благоустроили в микрорайоне Дзержинец, еще одну – на Ярославском шоссе, сообщил глава муниципалитета Максим Красноцветов.

Он уточнил, что всего работы были проведены на площади свыше трехсот квадратных метров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что дорожники приступили к основному этапу реконструкции Каширского шоссе.